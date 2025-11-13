Un ganadero salmantino acepta más de once años de prisión por delitos de agresión sexual y de pornografía

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió este pasado miércoles, 12 de noviembre, la vista contra M.A.Z.M, que ya se encuentra en prisión, acusado de incurrir delitos de pornografía y agresión sexual.

Los hechos, informan fuentes cercanas al caso, tuvieron lugar entre 2017 y 2022.

Cabe recordar que su detención se produjo ese mismo año, por agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Bakku, iniciada tras una denuncia en la que se alertaba de la existencia de una cuenta anónima en una aplicación de mensajería instantánea en la que se compartía pornografía infantil.

Durante la investigación, se le imputaron abusos a una menor de edad y la posesión y distribución de gran cantidad de material de pornografía infantil, incluyendo vídeos catalogados como extremos.

Tras su arresto quedó en libertad con cargos sin embargo, en 2023, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitigudino decretó su ingreso en prisión.

Ahora, M.A.Z.M se enfrenta a más de once años de prisión.

Se le impone, por tanto, la pena de cinco años de prisión por un delito de elaboración, posesión, distribución y facilitación de la difusión de pornografía infantil, dos años de prisión por los mismos hechos pero con una segunda víctima, además de la prohibición de acercarse o comunicarse con la primera víctima durante ocho años y mantener una distancia mínima de 250 metros. Asimismo, se le suma una condena cuatro años y un día de prisión por un delito de agresión sexual a un menor de 16 años y la prohibición de aproximarse a la víctima durante un periodo de cinco años.

Se incluye, además, la eliminación de los contenidos ilícitos almacenados en teléfonos móviles, memorias, discos duros y otros dispositivos que le fueron incautados. Esta medida, será ejecutada por la Policía Científica.