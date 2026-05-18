Vecinos de la pareja de Garrido tras el crimen: “Eran de saludo cordial, pero alguna discusión sí se escuchaba”

Vivienda de la calle Petunias en la que una mujer ha matado a su pareja

El silencio y la conmoción reinan en la mañana de este lunes en el barrio salmantino de Garrido tras el presunto crimen ocurrido a primera hora en una vivienda de la calle Petunias, donde una mujer de 44 años ha matado presuntamente a su pareja de 51, con un arma blanca. Según las primeras informaciones de la investigación, la puñalada mortal habría alcanzado el corazón de la víctima.

Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la mañana, cuando se solicitó asistencia sanitaria para el hombre. Hasta el domicilio se desplazaron dos ambulancias del Sacyl, junto a agentes de la Policía Nacional y Policía Local. Pese a los intentos de reanimación, los sanitarios no pudieron salvarle la vida y confirmaron el fallecimiento en el lugar.

Mientras la investigación por parte de la Policía Nacional continúa abierta para esclarecer lo ocurrido, los vecinos describen a la pareja como personas discretas, de trato cordial pero sin una relación cercana con la comunidad.

“Yo no escuché nada esta madrugada. Me despertó el movimiento de ambulancias y policía”, relata una vecina del edificio. Según explica, fue su hijo quien alertó del amplio despliegue al salir temprano a trabajar. “Algo había pasado, pero no sabíamos qué”, cuenta.

Otra residente asegura que su relación con la pareja se limitaba a intercambios cotidianos: “Era el típico trato de vecinos: buenos días, buenas tardes. Nada más”.

Sin embargo, algunos testimonios apuntan a que sí existían discusiones esporádicas. “De vez en cuando se oían discusiones, pero como en muchas parejas. Todo el mundo discute alguna vez”, explica una vecina con décadas residiendo en el inmueble, que insiste en que nunca percibió una situación especialmente conflictiva.

Los residentes coinciden en destacar la aparente normalidad con la que la pareja se mostraba en el día a día. “Los veías juntos, sacando al perro, saludando. Nada hacía pensar en algo así”, comenta otra vecina.

También recuerdan que familiares de la pareja acudían con frecuencia a la vivienda. “Muchas veces venían sus padres y se quedaban allí, pero no sabemos nada más”, señala una residente.

Otra vecina ha asegurado a Salamanca24horas no haber percibido, tampoco, nada anómalo durante la noche. “No escuché absolutamente nada. Me despertaron las ambulancias y todo el despliegue”, afirma.

El suceso ha generado una profunda inquietud entre los vecinos. “Es una pena enorme. Nunca sabes lo que puede estar pasando dentro de una casa”, resume una de las vecinas a este medio.

La pareja vivía de alquiler en el domicilio y fuentes consultadas por Salamanca24horas han referido que llevaban varioss años viviendo en el mismo.

Asimismo, varios vecinos de los edificios colindantes al bloque en el que ha tenido lugar el crimen se han acercado hasta el portal, comentando lo sucedido.