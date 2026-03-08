Gran despliegue por un accidente de tráfico en la carretera A-50, dirección Salamanca

Una ambulancia, asistencia en carretera y multitud de agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-50, dirección Salamanca, alrededor de las 22:00 horas de este domingo 8 de marzo.

Por el momento, se desconocen multitud de detalles sobre al suceso, entre los que se incluyen la existencia o no de heridos y el número de vehículos implicados.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, a pocos minutos de las once de la noche, un turismo permanecía en la carretera, en concreto, en la mediana; y aún se estaban recogiendo partes de este diseminadas por la calzada.

Este medio continuará informando de lo ocurrido cuando se conozcan más datos.