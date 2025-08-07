Gran despliegue aéreo y terrestre para controlar un incendio en Campillo de Azaba

Un incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Campillo de Azaba, en la comarca de Ciudad Rodrigo, ha movilizado a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos.

El fuego, que comenzó a las 17:24 horas, se originó relativamente cerca del municipio.

Incendio en Campillo de Azaba

En la zona, en total, han intervenido hasta una treintena de medios y, por el momento, la causa del incendio se encuentra en investigación. Asimismo, la superficie total afectada continúa en perimetración.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el fuego se ha desatado en una zona de pasto seco, lo que habría facilitado la rápida propagación de las llamas.

BRIF a su llegada al incendio de Campillo de Azaba

A las 18:02 horas se movilizaba la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Pinofranqueado (BRIF) para colaborar en las labores de extinción sin embargo, a las 18:20 horas, los miembros de BRIF se han retirado sin actuar ya que, a su llegada, ya se habían sofocado las llamas.

