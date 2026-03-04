Gran despliegue en la calle Alcalde Beltrán Heredia por un incendio declarado en una vivienda

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 16:27 horas

Incendio en una vivienda en la calle Alcalde Beltrán Heredia
Incendio en una vivienda en la calle Alcalde Beltrán Heredia | Andrea Mateos

Segundo incendio registrado en Salamanca en la tarde de este miércoles.

Si bien el primer fuego ha tenido lugar en el edificio multiusos I+d+i en la calle Espejo, el segundo se ha declarado en una vivienda de la calle Alcalde Beltrán Heredia.

El aviso se ha recibido a las 16:27 horas y hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local, así como efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca para proceder a las labores de extinción y ventilación.

El fuego se habría originado en un dormitorio y, posteriormente, se habría exteriorizado.

Pese a que el suceso no se ha cobrado heridos, las llamas sí han afectado a varios bienes materiales que se encontraban en el interior de la vivienda, especialmente en la habitación.

Por el momento, no han trascendido las causas del incendio.

