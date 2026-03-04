Gran despliegue en la calle Alcalde Beltrán Heredia por un incendio declarado en una vivienda

Incendio en una vivienda en la calle Alcalde Beltrán Heredia

Segundo incendio registrado en Salamanca en la tarde de este miércoles.

Si bien el primer fuego ha tenido lugar en el edificio multiusos I+d+i en la calle Espejo, el segundo se ha declarado en una vivienda de la calle Alcalde Beltrán Heredia.

El aviso se ha recibido a las 16:27 horas y hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local, así como efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca para proceder a las labores de extinción y ventilación.

El fuego se habría originado en un dormitorio y, posteriormente, se habría exteriorizado.

Pese a que el suceso no se ha cobrado heridos, las llamas sí han afectado a varios bienes materiales que se encontraban en el interior de la vivienda, especialmente en la habitación.

Por el momento, no han trascendido las causas del incendio.