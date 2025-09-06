Gran despliegue de la Guardia Civil en la urbanización de Albahonda por el robo de al menos dos viviendas

Se desconoce si los ladrones llegaron a sustraer algún objeto y, de conseguirlo, el valor del mismo

Coche Guardia Civil 1
Al menos dos viviendas de dos calles diferentes de la urbanización de Albahonda, en Carbajosa de la Sagrada, han sido objeto de robos durante la tarde-noche de este viernes, 5 de septiembre.

El intento de robo de una de las viviendas se descubrió gracias a las cámaras de seguridad contratadas a una empresa de alarmas. Rápidamente se dio aviso a la Guardia Civil, que acudió con numerosos efectivos a la urbanización.

Se desconoce si los ladrones llegaron a sustraer algún objeto y, de conseguirlo, el valor del mismo.

