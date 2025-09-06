Gran despliegue de la Guardia Civil en la urbanización de Albahonda por el robo de al menos dos viviendas
Se desconoce si los ladrones llegaron a sustraer algún objeto y, de conseguirlo, el valor del mismo
Al menos dos viviendas de dos calles diferentes de la urbanización de Albahonda, en Carbajosa de la Sagrada, han sido objeto de robos durante la tarde-noche de este viernes, 5 de septiembre.
El intento de robo de una de las viviendas se descubrió gracias a las cámaras de seguridad contratadas a una empresa de alarmas. Rápidamente se dio aviso a la Guardia Civil, que acudió con numerosos efectivos a la urbanización.
Se desconoce si los ladrones llegaron a sustraer algún objeto y, de conseguirlo, el valor del mismo.
También te puede interesar