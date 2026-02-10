Gran despliegue de medios por un aviso de incendio en una vivienda de la calle Rodasviejas

Dos dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, dos coches de la Policía Nacional y un furgón de la Local se han movilizado sobre las 20:30 horas de este martes a la calle Rodasviejas por un aviso de incendio en una vivienda en cuyo interior se encontraba una mujer.

La propia inquilina, aquejada de problemas psíquicos, ha sido la que ha prendido fuego al inmueble. Por fortuna, todo ha quedado en un susto.

Los bomberos de Salamanca han protagonizado otra actuación a las 18:50 horas de este martes en la plaza del Ángel para comprobar una estructura ante las fuertes rachas de viento que han afectado a la capital.