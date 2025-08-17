El incendio forestal de Cipérez arrasa más de 10.500 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado 13 de agosto en el paraje de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio salmantino de Cipérez, continúa activo y se ha convertido en el más grave registrado en la provincia en los últimos años. Según confirmó el director técnico de Extinción, César Prieto, el fuego ya ha calcinado más de 10.500 hectáreas y mantiene un Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 2.

El avance de las llamas, impulsadas por fuertes rachas de viento de oeste a este, obligó a desalojar los municipios de Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y El Groo, lo que afectó a unas 400 personas. La mayoría fueron trasladadas a Ledesma, aunque la pasada noche apenas una docena permaneció en el albergue habilitado.

Desde el inicio del fuego han intervenido 66 medios de extinción, entre ellos técnicos, agentes medioambientales, cuadrillas, autobombas y medios aéreos. En la jornada de este domingo permanecen activos 16 recursos en la zona. “La situación es favorable, aunque el viento de esta tarde puede complicar el trabajo. Nuestro objetivo es estabilizar el perímetro durante el día”, explicó Prieto.

En paralelo, el incendio de El Payo, declarado el 15 de agosto, continúa en nivel 1 tras haber alcanzado el 2 en sus primeras horas. En este caso, las 300 personas desalojadas ya han regresado a sus casas, y solo los mayores de la residencia local permanecen en Ciudad Rodrigo, a la espera de poder volver en las próximas horas.