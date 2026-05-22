Gran movilización por un incendio de pasto originado en los entornos de la avenida de La Aldehuela

La alerta por un incendio de pasto originado en los entornos de la avenida de La Aldehuela ha desplegado a un amplio dispositivo en la zona pasadas las dos y media de este viernes 22 de mayo.

Mientras están trabajando en el lugar los Servicios de Extinción de Incendios, las inmediaciones de la avenida de La Aldehuela has sido cortadas al tráfico por precaución y para que las labores de extinción se desarrollen con mayor agilidad; también se ha restringido el paso a pie para los viandantes.

En en lugar se encuentran realizando las labores de extinción tres dotaciones (dos camiones autobomba y un turismo) de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca junto a patrullas de la Policía Local y Nacional de Salamanca.

La ubicación exacta del incendio es la calle Río Carrión junto al paseo Fluvial.

Incendio de pasto en los entornos de la avenida de La Aldehuela | Andrea Mateos

El fuego ha sido controlado rápidamente por los medios desplegados pese a su aparatosidad, la gran nube de humo negro que se avistaba desde el municipio de Santa Marta y que ponía en alerta a varios viandantes y conductores que avisaban a los servicios de emergencia del incidente.

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