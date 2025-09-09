Una gran rama de árbol cae en el parque de la Charca de Carbajosa y moviliza a los bomberos

La rama de un árbol ha caído sobre el asfalto del parque de la Charca en Carbajosa de la Sagrada. Un hecho en el que ha habido mucha suerte al ser un lugar muy transitado por muchos niños y sus padres todos los días del año.

A las 20:15 horas el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía el aviso alertado del incidente, lo que hizo que se movilizará rápidamente tanto a los bomberos del parque de Villares de la Reina como a la Policía Local del municipio salmantino.

Un hecho en el que ha podido resultar fatal para cualquiera de los menores que transita la zona al ser una rama de grande dimensiones, según han informado a Salamanca24horas. Durante casi una hora, los bomberos han trabajado en el lugar para solucionar la incidencia.