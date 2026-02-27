Con guantes y el rostro cubierto: así actuó el autor de uno de los robos con fuerza investigados en La Fuente de San Esteban

Ladrón interceptado por las cámaras de seguridad en la Fuente de San Esteban

Si bien el pasado 6 de febrero Salamanca24horas publicaba varios robos acaecidos en diferentes puntos de la provincia salmantina durante una misma madrugada, ahora el foco se traslada a un nuevo municipio.

No en vano, fuentes consultadas por este medio definen el clima que se vive en la Fuente de San Esteban como de "miedo e inseguridad" desde hace más de cinco meses. El motivo es un varón que, presuntamente, ha cometido varios robos en el citado pueblo.

Dado el modus operandi y las características del individuo, las citadas fuentes apuntan a un mismo autor de estos hechos, que actúa con el rostro tapado y guantes para evitar ser reconocido y que, además, perpetra los robos con la suficiente rápidez como para no ser interceptado.

Uno de los episodios más llamativos protagonizado por este individuo, según las fuentes consultadas, tuvo lugar en la madrugada del uno al dos de enero en un establecimiento.

El delincuente logró acceder al local, con el rostro tapado y una cinta en la cabeza de la que pendía un foco de luz, a través de un pequeño hueco de la trapa tras lograr forzar, con ayuda de una palanca, el candado.

Ladrón robando en la Fuente de San Esteban | S24H

Pese a que la alarma no llegó a sonar, sí se activó el protocolo de seguridad, se avisó a la Guardia Civil y todos los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el local. Los agentes de la Benemérita acudieron de forma inmediata al lugar pero, a su llegada, el ladrón ya se había dado a la fuga.

Durante el breve espacio de tiempo del que dispuso, el individuo trató de forzar la máquina tragaperras, sin éxito, empleando de nuevo la palanca. Tras fracasar en su intento, se dirigió hacia la barra donde vio dos botes que contenían dinero y se hizo con el botín.

Una vez cometido el robo, abandonó el establecimiento por el mismo sitio por el que había entrado, airoso y sin ser interceptado por la Guardia Civil.

Sin embargo, reseñan, este no se trata de un caso aislado.

Robos en domicilios

Las fuentes consultadas por este medio han relatado más robos ocurridos en La Fuente de San Esteban, presuntamente, protagonizados por el mismo individuo.

Tal y como relatan, el resto de episodios habrían tenido lugar en diferentes domicilios.

Concretamente, en uno de ellos, el ladrón habría aprovechado que los propietarios se encontraban fuera de su casa para acceder al interior.

Como resultado, el individuo logró sustraer varias joyas y abandonar el lugar sin llegar a ser ni dentificado ni interceptado por la Guardia Civil.

El alcalde de La Fuente de San Esteban ha declarado a este medio ser consciente de la situación que atraviesa el pueblo y ha instado a los vecinos a mantener la calma puesto que los casos, ya se encuentran en manos de las autoridades.

La Guardia Civil, por su parte, se encuentra investigando los hechos para esclarecer la autoría de los mismos.