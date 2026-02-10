La Guardia Civil alerta de una nueva estafa

La Guardia Civil ha alertado, a través de sus redes sociales, de una nueva estafa que suplanta a Netflix.

Desde INCIBE, por su parte, explican que el fraude "consiste en el envío de notificaciones mediante correo electrónico con el propósito de engañar a los usuarios y que así, ingresen un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma".

Detallan, además, que el engaño consiste en el envío de correos electrónicos en los que se argumenta que no se ha podido tramitar el pago por lo que, para volver a hacer uso de la pataforma, se deben actualizar los métodos de pago.

Una vez accedido al enlace fraudulento, se redirige a una página falsa con el objetivo de robar los datos de acceso a la plataforma de Netflix, los datos de facturación y los datos de la tarjeta.

El asunto con el que se identifican estos correos fraudulentos es: “NETFLIX – Actualiza tu cuenta para volver a ver” aunque, explican fuentes oficiales, no se descarta que existan otros correos con asuntos similares.