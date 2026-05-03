La Guardia Civil auxilia a una senderista en La Alberca

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca, pertenecientes al puesto de Tamames, se han desplazado en la mañana de este domingo hasta la Alberca para auxiliar a una senderista.

Tal y como han informado desde la propia Benemérita, la joven herida, de 23 años, se encontraba realizando la ruta de "La senda de las raíces" cuando ha sufrido una lesión que le ha imposibilitado continuar caminando.

Asimismo, personal sanitario se ha personado en el lugar para atender.a la senderista que, finalmente, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.