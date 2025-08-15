La Guardia Civil avisa puerta por puerta a los vecinos de El Payo para que abandonen el pueblo por el incendio

Tras horas de angustia en El Payo desde que pasada la una del mediodía se declarara un incencio forestal que ha alcanzado el Indice de Gravedad 2 se confirma la peor pesadilla para los vecinos de la localidad, tener que abandonar sus casas ante la cercanía del fuego. La Guardia Civil ha comenzado a alertar a los vecinos del municipio puerta por puerta con el fin de informarles de la obligatoriedad de dejar sus casas. Se les recomienda ir hasta Fuenteguinaldo a la espera de que los servicios de extinción controlen el avance del fuego.

Desalojan a los vecinos de El Payo por el incendio. ICAL José Vicente (4).jpg

A esta hora, trabajan en la comarca de Robleda un total de 32 medios, según los datos recogido por Ical en el servicio Inforcyl. Entre ellos, dos helicópteros sobrevuelan la zona, mientras, sobre el terreno, se afanan nueve agentes medioambientales, cinco autobombas, cinco cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, dos técnicos y un buldozer, entre otros.

El de El Payo es uno de los tres incendios que permanecen en nivel dos en la provincia, junto a Cipérez y La Sagrada. Además, en nivel uno están en La Alberca y Corral de Garcíñigo. La cantidad de incendios forestales en territorio charro se eleva a ocho contando los de Serradilla del Arroyo, Villar de Peralonso y Gallegos de Argañán.