La Guardia Civil busca a un hombre de 90 años desaparecido en Calvarrasa de Abajo

La Guardia Civil de Salamanca mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a Sergio, un hombre de 90 años que se encuentra en paradero desconocido desde la tarde de este martes .

Según la información facilitada por la propia Benemérita, su rastro se ha perdido en Calvarrasa de Abajo.

Sergio se trata de un varón de 1,70 metros de altura, complexión delgada y pelo blanco.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para facilitar su localización; añaden, además, que cualquier persona que disponga de información que pueda resultar útil para la búsqueda debe ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil a través del teléfono 062.