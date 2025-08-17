La Guardia Civil cierra el acceso al Travieso

Montañeros y senderistas de la sierra han sido desalojados por la Guardia Civil por precuación

Cerrado el acceso al Travieso
Cerrado el acceso al Travieso | Ayto Candelario

El Ayuntamiento de Candelario ha informado a través de sus redes sociales de que el acceso al Travieso se encuentra cerrado.

Tal y como indican, la Guardia Civil ha estado desalojando a montañeros y senderistas de las zonas de sierra por precaución con respecto a los incendios activos en estos momentos.

"Se aprecia la buena voluntad, pero se ruega responsabilidad y no acudir a las zonas afectadas o limítrofes fuera de los llamamientos oficiales", indica el equipo municipal.

