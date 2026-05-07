La Guardia Civil desarticula una banda itinerante vinculada a robos en viviendas de Salamanca y otras siete provincias

La Guardia Civil ha detenido a seis hombres, con edades comprendidas entre los 24 y los 60 años, acusados de integrar un grupo criminal itinerante especializado en robos con fuerza en viviendas habitadas de distintas provincias españolas, entre ellas Salamanca.

La operación, desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Almoradí, ha permitido esclarecer hasta el momento más de una veintena de delitos cometidos presuntamente entre septiembre de 2025 y abril de 2026. El valor económico de los efectos sustraídos supera los 800.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó tras detectarse varios asaltos en chalés de la provincia de Alicante. Las pesquisas condujeron a la identificación de un grupo organizado que actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional y que habría operado también en Salamanca, además de en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia y Valladolid.

Los investigadores sostienen que los sospechosos utilizaban vehículos de alta gama y adoptaban importantes medidas de seguridad para evitar ser detectados. Entre ellas, realizaban maniobras de contravigilancia y empleaban sistemas para neutralizar alarmas y coordinarse durante los robos mediante dispositivos de comunicación.

El modus operandi consistía principalmente en acceder a las viviendas mediante escalo o forzando puertas y ventanas con herramientas especializadas. La Benemérita señala además que el grupo contaba con material destinado a comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que supuestamente sustraían.

Durante la operación, los agentes registraron una vivienda situada en la localidad abulense de Peguerinos, utilizada presuntamente por la banda como base de operaciones. Allí fueron arrestados cuatro de los principales investigados. Los otros dos detenidos fueron localizados en Arroyomolinos, en la Comunidad de Madrid.

En el interior de la casa rural, la Guardia Civil intervino un vehículo de alta gama equipado con un sistema para cambiar rápidamente las matrículas y utilizar placas falsas, además de joyas, relojes, dinero en efectivo y diversas herramientas relacionadas presuntamente con los robos.

A los seis arrestados se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y falsedad documental. Cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros dos han quedado en libertad con medidas cautelares.

La operación ha contado también con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Dirección General, la UOPJ de Ávila y distintas unidades de la Guardia Civil de las provincias afectadas.