La Guardia Civil detiene a un hombre que portaba varios kilos de hachís y cocaína en Salamanca
El control se ha realizado en la rotonda de Buenos Aires y la USECIC ha logrado interceptar a un varón que transportaba las sustancias estupefacientes
La Guardia Civil de Salamanca, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana, ha interceptado a un varón que portaba varios kilos de sustancias estupefacientes, más en concreto hachís y cocaína.
Este dispositivo operativo en vía pública se ha realizado en la rotonda de Buenos Aires como control preventivo, encontrándose con la sorpresa del hombre que transportaba en su propio vehículo la droga.
El hombre ha sido detenido y las sustancias estupefacientes han sido decomisadas por la Benemérita, además de haber sido puestas a disposición judicial.
