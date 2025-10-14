La Guardia Civil detiene a un importante delincuente en una empresa del polígono de los Villares

Detención en Villares de la Reina por la Guardia Civil de un varón huido de la justicia y requisitoriado por la Audiencia Nacional

Agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (U.O.P.J.) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (U.S.E.C.I.C.) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca han arrestado en la mañana de este martes en Villares de la Reina a un delincuente huido de la justicia.

En concreto el varón se encontraba en un negocio de la calle Perú del polígono de los Villares cuando ha sido sorprendido por los agentes.

Se trata de un varón huido de la justicia y que tenía una requisitoria de la Audiencia Nacional, tal y como explican fuentes de la propia Guardia Civil.

Cabe recordar que la Audiencia Nacional es la encarga de juzgar delitos de especial gravedad y trascendencia, como pueden ser terrorismo, crimen organizado o narcotráfico a gran escala. No obstante, por el momento se desconoce de qué tipo de delito está acusada la persona que ha sido arrestada en la mañana de este martes en Villares de la Reina.