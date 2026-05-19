La Guardia Civil detiene a varias personas en Villares por delitos contra el patrimonio

La Guardia Civil mantiene abierta desde primera hora de la mañana de este martes una operación contra delitos relacionados con el patrimonio, la cual se ha estado desarrollando en Villares de la Reina.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el dispositivo continúa activo y, por el momento, se ha saldado con varios detenidos sin que haya llegado a trascender el número exacto.

La Guardia Civil ha llevado a cabo registros y realizado diversas actuaciones en distintas viviendas del municipio salmantino.

Por el momento no han trascendido más detalles de esta operación.