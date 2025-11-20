La Guardia Civil detiene a dos salmantinos por intento de robo en una planta fotovoltaica de Pedrosa del Rey

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos varones, vecinos de Salamanca, como presuntos autores de un delito de hurto de cable de aluminio de una planta fotovoltaica ubicada en la localidad de Pedrosa del Rey (Valladolid).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de noviembre de 2025, cuando, a las 14:53 horas, una patrulla de seguridad ciudadana que se encontraba prestando servicio en la localidad de Tordehumos recibió un aviso urgente de la Central Operativa de Servicios 062, en la que comunicaban que varios trabajadores de la planta fotovoltaica, habían sorprendido a dos individuos intentando sustraer el material del interior de las instalaciones.

La patrulla de la Guardia Civil se desplazó de inmediato al lugar de los hechos. Allí, los agentes se entrevistaron con el jefe de obra, quien confirmó que los sospechosos habían sido sorprendidos mientras manipulaban y cargaban cableado de aluminio, presuntamente con la intención de sustraerlo.

En las inmediaciones los agentes localizaron a dos varones, se encontraban ya montados en una furgoneta. Ambos reconocieron haber cargado recortes de cable de aluminio, aunque aseguraron haberlos descargado nuevamente tras ser interceptados por los trabajadores. Tras la comprobación de los hechos y la identificación de los implicados, se procedió a detenerlos, como presuntos autores de un delito de hurto.

La furgoneta utilizada en la comisión del hecho delictivo fue intervenida y trasladada al exterior del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Medina de Rioseco, donde quedó depositada a disposición judicial.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias, que, junto al detenido, han sido presentadas en el Juzgado de Medina de Rioseco.