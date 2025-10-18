La Guardia Civil detiene en Santa Marta a un varón tras robar perfumes, huir y esconderse en la antigua azucarera

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Santa Marta de Tormes han tenido en la tarde de este sábado a un varón tras un episodio de hurto y huida.

Al parece, el detenido, después del hurto de perfumes en el centro comercial del municipio, habría desaparecido del lugar de los hechos para intentar esconderse en la anigua azucarera. Sin embargo, uno de los vigilantes de seguridad alertó a la Guardia Civil de lo ocurrido a través del 062.

Los agentes, con los datos promorcionados por el vigilante, han podido interceptar al autor de los hechos y proceder con su detención.