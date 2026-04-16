La Guardia Civil encuentra 60 ovejas muertas en una explotación ganadera de Salamanca

Lugar donde el varón intentaba quemar los cadáveres de los animales

Agentes de Guardia Civil del servicio de SEPRONA de la Comandancia de Salamanca investigan al titular de una explotación ganadero tras hallarse 60 animales muertos, entre ovejas y corderos. Se le atribuye un presunto delito de maltrato animal y abandono.

Tal y como informa la propia Guardia Civil de Salamanca, los hechos se remontan a enero de este año cuando se encontraron varios cuerpos de ovejas muertas en un camino próximo a la localidad de Aldehuela de la Bóveda, todos ellos en un avanzado estado de descomposición.

Dada la situación, los agentes iniciaron una investigación y pronto encontraron al propietario de una ganadería ovina cercana. Así, con apoyo de veterinarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, realizaron una inspección en dos explotaciones ganaderas situadas en Aldehuela de la Bóveda y Villalba de los Llanos.

Según la información proporcionada por el Instituto Armado, los agentes encontraron 60 cadáveres de ovejas y corderos en diferentes estados de descomposición, así como una gran cantidad de restos óseos y pieles diseminados.

Uno de los restos óseos de los animales

Además, se da la circunstancia que en un apartado de la explotación había restos apilados, donde el responsable intentó quemarlos. Sin embargo, los agentes han logrado recuperar los crotales y etiquetas plásticas de los animales.

A pesar de haber encontrado 60 cadáveres, se estima que el abandono y la muerte de los animales habría afectado a más piezas, puesto que en la explotación había 568 animales registrados y solo se encontraron con vida 240 ovejas y 20 corderos. Todos ellos subsistiendo en condiciones sanitarias deficientes, algunos casos en condiciones de agonía, con enfermedades o atrapados en vallados.

Las inspecciones permitieron constatar que los animales se encontraban en una situación de abandono prolongado, con instalaciones que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, sin control de atención veterinaria y con un estado generalizado de insalubridad incompatible con el bienestar animal.

Por todo ello se procedió a la investigación del propietario, un hombre de 43 años de edad y a quien por estos hechos se le ha investigado por un presunto delito de maltrato y de abandono animal.

RECOMENDACIONES DE GUARDIA CIVIL PARA BUENAS PRÁCTICAS EN EXPLOTACIONES GANADERAS: