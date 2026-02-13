La Guardia Civil de Salamanca identifica a tres personas usando microcámaras y pinganillos en el examen teórico de conducir

Tres personas han sido identificadas por agentes del G.I.A.T de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca cometiendo fraude durante la realización del examen teórico para la obtención del permiso de conducir.

Se observó a los tres aspirantes realizando movimientos inusuales durante el desarrollo de las pruebas, descubriendo que ocultaban bajo la ropa un complejo sistema audiovisual adherido con cinta adhesiva compuesto por un teléfono móvil, una microcámara como receptor de imagen y un módulo de comunicación 5G que permitía a los aspirantes recibir las respuestas correctas del examen a través de un pinganillo.

Dispositivos encontrados teléfono móvil, microcámara, módulo de comunicación 5G y un pinganillo | Guardia Civil de Salamanca

Esta conducta está considerada como infracción grave por la LTSV (Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) con una multa económica de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a las pruebas para la obtención del permiso de conducir en el plazo de 6 meses.