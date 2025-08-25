La Guardia Civil y la Infantería de Marina sofocan un foco reactivado del incendio de El Payo

La Guardia Civil mantiene de forma permanente las labores de vigilancia y prevención de incendios en la provincia, con el objetivo de proteger el entorno natural y evitar situaciones de emergencia. En este cometido, resulta esencial la colaboración de los miembros de Infantería de Marina de la Armada Española, desplazados a la zona para reforzar los dispositivos de control.

Fruto de este esfuerzo conjunto, se ha detectado y sofocado un foco reactivado del incendio extinguido en el término municipal de El Payo. La rápida actuación de los agentes permitió eliminar de inmediato cualquier riesgo de propagación, garantizando la seguridad de la población y de las masas forestales de la comarca.

La Guardia Civil subraya la importancia de mantener una vigilancia continua y coordinada durante todo el año, ya que la prevención es la herramienta más eficaz para luchar contra los incendios forestales. La cooperación con otros cuerpos, como la Armada, es clave para disponer de una respuesta ágil y efectiva en situaciones de riesgo.