La Guardia Civil investiga el hurto de más de 200 euros durante un partido de fútbol amateur en Villoruela

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca se encuentran investigando el robo de más de 200 euros metálico durante el descanso de un partido de fútbol amateur.

El encuentro, que se celebró en el municipio salamantino de Villoria, enfrentaba al equipo del citado pueblo contra el Cabrerizos FC.

En el descanso, y ya en los vestuarios, uno de los jugadores del equipo visitante se percató de que uno de los objetos que había dejado en el interior de la mochila se encontraba fuera, lo que disparó las alarmas.

Así pues, el resto de compañeros procedieron a comprobar sus pertenencias y descubrieron que, en total, el ladrón se había hecho con un botín que se aproximaba a los 300 euros. No contento con lo sustraído, curiosamente, también se había llevado tres chicles de menta.

Tras alertar de lo ocurrido, varios aficionados oriundos allí presentes relataron al equipo del Cabrerizos que un joven, cuya descripción facilitaron posteriormente a la Guardia Civil, había estado merodeando por la zona.

Los testigos relataron que el chico, al que no conocían y que ahora es sospechoso, había aprovechado que los jugadores se encontraban disputando la primera parte del encuentro para acceder a los vestuarios.

Con la premisa de ir a buscar a agua para los jugadores del Cabrerizos, logró colarse donde se encontraban las pertenencias de los futbolistas y perpetrar el hurto.

Una vez logrado su cometido, salió del lugar fingiendo hablar por teléfono.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos y recabando información para dar con el autor .