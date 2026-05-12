La Guardia Civil investiga dos intentos de robo en bares de Cabrerizos y Carrascal de Barregas

Intento de robo en una bar de Cabrerizos

La Guardia Civil se encuentra investigando dos intentos de robo registrados durante la noche de este lunes en establecimientos hosteleros de Cabrerizos y Carrascal de Barregas.

En ambos casos, se trata de intentos de robo sin que los autores llegaran a acceder al interior de los locales.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el método utilizado ni si se han producido daños en los establecimientos.