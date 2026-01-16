La Guardia Civil investiga a dos personas de Pereña de la Ribera por un delito de conducción temeraria tras un accidente en el que resultó herido un peatón

La Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Vitigudino investigan a dos personas de Pereña de la Ribera tras un accidente ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2025 en el municipio. Según fuentes oficiales, ese día se produjo un accidente vial entre dos vehículos, donde resultó herido un peatón que tuvo que ser trasladado al hospital de Salamanca.

El conductor del vehículo que está siendo investigado huyó del lugar tras el accidente. Ahora se le investiga como supuesto autor de delitos de conducción temeraria, por carecer de permiso de conducir, al no haberlo tenido nunca, y por conducir bajo la influencia de alcohol y/o drogas (arrojando un resultado negativo en las pruebas realizadas).

De forma paralela, se investiga a una mujer, familiar del conductor, como "cooperadora necesaria" al permitir que estos hechos ocurran de forma habitual por cederle el vehículo que es de su propiedad, a sabiendas de que el conductor carecía de permiso de conducción, según alega la Guardia Civil.