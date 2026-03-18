La Guardia Civil investiga el robo de 3.000 tubos de cobertura para el riego en Villaflores

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca se encuentran investigando un robo ocurrido en el el término municipal de Villaflores, en la madrugada del lunes al martes de esta misma semana.

Tal y como han informado fuentes oficiales a este medio, el ladrón, o los ladrones, se habría hecho con alrededor de 3.000 tubos de cobertura para el riego.

Dadas las dimensiones de los tubos, así como el peso de todos ellos, lo más probable es que hayan intervenido varios individuos en el robo empleando, a su vez, diferentes vehículos para cometer el delito con éxito, relativa rápidez y sin ser descubiertos.

La denuncia por los hechos fue interpuesta el pasado martes, 17 de marzo, en el Cuartel de Cantalapiedra y, por el momento, la investigación continúa abierta y no se han producido detenciones al respecto.