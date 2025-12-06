Roban en un vivienda en Pedrosillo de los Aires

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL

Se ha producido un robo en una casa en el municipio de Pedrosillo de los Aires, en Salamanca. Hecho que ha sido denunciado ante la Guardia Civil durante este viernes 5 de diciembre.

La fecha del robo se desconoce, porque se trata de una vivienda no habitual, por lo que las franjas posibles son muy amplias.

En estos momentos, agentes de la Guardia Civil están investigando este suceso. Aún cuenta con pocos datos y se encuentran recopilando información sobre lo sucedido.