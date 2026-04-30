La Guardia Civil investiga dos robos de cable en la línea ferroviaria que une Salamanca con Portugal

La línea de tren que conecta Salamanca con Portugal, actualmente en proceso de electrificación, ha sufrido esta semana dos robos de cable en distintos puntos de su trazado, según han confirmado fuentes oficiales a Salamanca24horas.

Los incidentes, ocurridos en horario nocturno y en días diferentes, han afectado a una infraestructura que se utiliza exclusivamente para el tránsito de trenes de mercancías.

El primero de los robos se produjo en la madrugada del lunes, en el tramo comprendido entre Barbadillo y Aldehuela de la Bóveda.

La incidencia comenzó a las 1:30 horas y no quedó resuelta hasta las 8:15 horas, generando interrupciones puntuales en la operativa ferroviaria.

El segundo suceso tuvo lugar en la madrugada del martes, entre Aldehuela de la Bóveda y La Fuente de San Esteban.

En este caso, la avería se prolongó desde las 4:12 hasta las 12:20 horas, momento en el que se restableció la normalidad en la línea.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la autoría de los mismos.