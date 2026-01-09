La Guardia Civil investiga a un varón que intentó estafar a una empresa de Salamanca con la venta de un camión

Agentes de la Guardia Civil del equipo ROCA de la Comandancia de Salamanca investigan a un varón de Salamanca como presunto autor de un delito de estafa, al actuar como supuesto intermediario en la compra de un camión de un valor de 83.057 euros.

Tal y como informan fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado de prensa, las investigaciones se iniciaron cuando la empresa víctima denunció en la Comandancia que habían comprado un vehículo, supuestamente ubicado en Alemania, y creían que podría tratarse de una estafa al demorarse la entrega del camión.

La empresa y el investigado habrían llegado a un acuerdo previo, actuando él como intermediario, para comprar y traslada el vehículo a Salamanca, llevando a cabo la empresa transferencias a cuentas bancarias de España y Alemania.

Según la información de la Guardia Civil, al ver la empresa que se retrasaba el envío del camión y al no recibir explicaciones convincentes, los representantes de la misma sospecharon que podría tratarse de una estafa e impusieron la denuncia.

Por este motivo, los agentes procedieron al bloqueo de las cuentas receptoras de las transferencias, logrando bloquear y reintegrar un total de 75.057 euros a la víctima, impidiendo que los estafadores pudieran quedarse con el dinero, como con los 8.000 euros que la empresa ya había entregado como señal.

La Guardia Civil de Salamanca ha querido recordar que mantiene activo un procedimiento para bloquear las cuentas corrientes receptoras de transferencias fraudulentas, que requiere de rapidez en la interposición de la denuncia y la aportación de toda la información disponible sobre la estafa sufrida, para evitar que los delincuentes se puedan hacer con el dinero sustraído.