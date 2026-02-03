La Guardia Civil localiza a dos cazadores que se habían perdido en La Alberca

Dos personas se perdieron este lunes por la noche en la zona de Canchal La Palla, en La Alberca, mientras buscaban un perro de caza. El aviso fue recibido sobre las 21:30 horas en el C.O.C de la Guardia Civil, lo que movilizó de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Tras varias horas de rastreo, la patrulla de SEPRONA junto a un Peón Forestal de la Reserva Regional de Caza localizaron a las personas a las 23:50 horas en la senda conocida como “El Corralito”.

Posteriormente, fueron trasladadas a la carretera SA-201 y evacuadas por patrullas de Seguridad Ciudadana y SEPRONA de La Alberca.

Según informa la Guardia Civil ambas personas se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron asistencia médica.