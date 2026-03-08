La Guardia Civil localiza en Guijuelo a un hombre de 70 años desparecido en Navamorales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL

En la tarde de este domingo 8 de marzo, la Guardia Civil ha recibido un aviso por la desparición de un varón de 70 años en el municipio salmantino de Navamorales.

Rapidamente, se ha activado un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y por especialistas de SEPRONA con dron.

Por suerte, el hombre desaparecido ha sido localizado con éxito en Guijuelo.

La Guardia Civil aprovecha este suceso para recordar la vital importancia de comunicar lo antes posible cualquier despareción. "Es falso el mito de esperar 24 horas para poder denunciarlo".