La Guardia Civil, pendiente del rescate de tres personas en Candelario por las complicaciones del terreno

Tres personas están siendo rescatadas por la Guardia Civil en la cueva de Hoyamoros, en el término municipal de Candelario, momentos después de estar realizando una ruta por algunos de los senderos de la zona.

En un momento dado, una gran masa de nieve cayó contra uno de los integrantes, un varón de unos 60 años, momento en el que se dio el aviso a los Servicios de Emergencias tras fracturarse uno de los brazos y la clavícula.

Tras la situación que estaban viviendo tanto la persona herida como los otros dos acompañantes, decidieron refugiarse en la Cueva de Hoyamoros hasta recibir la ayuda del GREIM de Barco de Ávila, grupo de la Guardia Civil especializado en rescates de montaña, ademá de una patrulla de la Benemérita del puesto de Ledrada que se ha desplazado hasta la plataforma de El Travieso para prestar ayuda.

Al comienzo de la operación, los bomberos de Béjar se desplazaron hasta el lugar para el rescate de los montañeros, pero poco después volvieron al parque del municipio textil dejando al mando de las operaciones al GREIM de Barco de Ávila, que se encuentra actualmente supervisando y velando por la salud de las tres personas.

Según han explicado desde la Guardia Civil, la aproximación a la zona se torna complicada y podría llevar alrededor de unas tres horas, por lo que no han descartado evacuar al herido a primera hora de la mañana de este sábado, 15 de marzo.