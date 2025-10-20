La Guardia Civil de Salamanca alerta sobre una nueva modalidad de estafa que promete dinero fácil a cambio de likes

La Guardia Civil de Salamanca ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales alertando de una nueva modalidad de fraude que circula por internet.

En esta nueva estafa, los delincuentes contactan con sus víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, ofreciéndoles un supuesto trabajo sencillo que consiste en dar “me gusta”.

Para ganarse la confianza de la víctima, los delincuentes realizan pequeños pagos simbólicos a través de Bizum, simulando que se trata de una remuneración por el trabajo realizado.

Una vez que la víctima confía en la oferta, los estafadores la convencen para que invierta más dinero con la promesa de obtener mayores beneficios. Sin embargo, tras recibir las transferencias, los responsables desaparecen sin dejar rastro, dejando a las víctimas sin el dinero invertido y sin posibilidad de recuperarlo.

La Guardia Civil recomienda conservar todos los mensajes, capturas y comprobantes de los pagos realizados para poder denunciarlos e insisten en la importancia de denunciar de inmediato cualquier intento de estafa o si se ha sido víctima de este tipo de engaños. Con ello, se facilita la investigación y se contribuye a evitar que otras personas caigan en la misma trampa.