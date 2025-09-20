Guardias Civiles de la Unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca iniciaron hace un mes la Operación “Aurisa”, con el fin de investigar los robos con fuerza que se estaban produciendo en localidades del alfoz de Salamanca y que, por sus características, se consideraba que pudieran estarse cometiendo por un grupo criminal itinerante.

La investigación ha permitido descubrir que el citado grupo tenía su residencia en Barcelona y periódicamente trasladaba su base de operaciones a un alquiler vacacional, utilizándolo como base de operaciones, empleando documentación falsa para alquilar tanto la vivienda, como los vehículos usados desde su localidad de residencia.

La Guardia Civil de Salamanca desarticula un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas | Guardia Civil

El “modus operandi” utilizado por los autores era el de actuar siempre que fuera posible sobre viviendas individuales, que disminuían la posibilidad de ser descubiertos, y tras forzar uno de los accesos, empleando inhibidores de la señal de alarma, sustraer efectos de fácil transporte, especialmente joyas y dinero en metálico.

La explotación operativa de la investigación se ha llevado a cabo desde este viernes, con la detención de los miembros del grupo criminal en la localidad de Alba de Tormes (Salamanca), cuando regresaban de cometer dos robos con fuerza en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora), descubriendo entre sus pertenencias los efectos provenientes de los mismos. Ha finalizado en la mañana de este sábado con la ejecución de la entrada y registro de la citada vivienda en alquiler, ubicada en la localidad de detención, donde se descubrió dinero en metálico, joyas provenientes de robos en la provincia de Salamanca, y un kit de comprobación de la pureza del oro sustraído (báscula de precisión, piedra y reactivo de detección de oro).

Los detenidos, una mujer y dos hombres (uno de ello, hijo menor de la detenida), son considerados supuestos autores de doce delitos de robo con fuerza cometidos en las provincias de Salamanca, León y Zamora, un delito de pertenencia a grupo criminal y un delito de falsedad documental.