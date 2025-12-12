La Guardia Civil de Salamanca desarticula un grupo criminal especializado en el "método de la siembra" que intentó atropellar a un agente

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca han detenido a tres varones que integraban un grupo criminal itinerante dedicado al hurto mediante el conocido “método de la siembra”, cuya actividad delictiva se desarrollaba en todo el territorio nacional.

La intervención, como informó este medio, dio comienzo en la mañana de este jueves en el aparcamiento de un establecimiento comercial de Carbajosa de la Sagrada.

Tal y como informan fuentes oficiales, una mujer fue víctima del hurto de su bolso en el citado lugar, cuando acababa de subirse a su vehículo.

Los tres autores, entonces, procedieron a actuar de manera perfectamente coordinada: uno de ellos distrajo a la víctima simulando la caída de unas monedas, otro accedió rápidamente al interior del coche por la puerta del copiloto para sustraer el bolso y un tercero permaneció en las inmediaciones realizando labores de vigilancia.

Este es el método de la siembra, el cual consiste en arrojar al suelo un objeto (generalmente monedas o llaves) para forzar a la víctima a bajarse del vehículo o agacharse.

Entonces, aprovechando la distracción, los delincuentes sustraen objetos personales del interior del coche o del propio suelo, actuando con gran rapidez.

Gracias a la colaboración con el personal de seguridad privada del establecimiento, se pudo identificar el vehículo en el que huyeron los implicados.

La Guardia Civil estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda, siendo localizado por agentes de la Agrupación de Tráfico de Béjar cuando circulaba por la carretera N-630, en las inmediaciones de Guijuelo.

Pese a las numerosas señales de detención efectuadas por los agentes, los sospechosos hicieron caso omiso y emprendieron una fuga a gran velocidad, llegando a circular en sentido contrario, tal y como avanzó Salamanca24horas, durante más de nueve kilómetros, con una conducción extremadamente temeraria que puso en grave riesgo a otros usuarios de la vía. Durante la huida, incluso intentaron atropellar a uno de los agentes.

Finalmente, y con el apoyo de una patrulla de seguridad ciudadana de Guijuelo y de la Policía Local, los agentes lograron interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes.

Los arrestados, residentes en Madrid y Guadalajara, conformaban una célula itinerante especializada en el hurto mediante el procedimiento de la siembra. Los tres cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, y al cabecilla le constaban cinco requisitorias de detención en vigor emitidas por distintos juzgados.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, atentado a agente de la autoridad, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, hurto, estafa bancaria y un delito contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca el permiso de conducir.