La Guardia Civil de Salamanca intercepta a un cazador furtivo en La Tala

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Salamanca, gracias a los servicios de prevención y lucha contra la caza furtiva e irregular de especies cinegéticas que realizan de forma permanente en la provincia, han sorprendido a un cazador furtivo en La Tala con numerosas piezas abatidas sin autorización.

Los agentes, pertenecientes al SEPRONA, interceptaron un vehículo que circulaba por un camino vecinal de noche y, tras efectuar una inspección ocular del mismo, hallaron en el remolque, "un ejemplar de jabalí y una bolsa de plástico con 20 perdices y una paloma recientemente abatidas".

Asimismo, el registro del vehículo permitió localizar una escopeta municionada dentro de una funda sin cerrar y diversos cartuchos de postas, munición cuyo uso, refieren fuentes oficiales, está estrictamente prohibido para la actividad cinegética.

Los agentes pudieron certificar que las piezas habían sido cazadas en un coto de la citada localidad, del cual carecía autorización para ejercer la actividad cinegética.

Así pues, se incautó el arma, así como las piezas de caza. Además, el individuo está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y por cazar sin autorización.