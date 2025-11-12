La Guardia Civil de Salamanca localiza en San Pedro de Rozados y Parada de Rubiales dos coches robados

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca han recuperado dos turismos que habían sido robados recientemente en las provincias de Salamanca y Valladolid.

El primero de los vehículos, refiere la Guardia Civil, fue localizado en el término municipal de San Pedro de Rozados, mientras que el segundo fue hallado en Parada de Rubiales.

En ambos casos, los agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del citado Subsector han iniciado las correspondientes investigaciones con el objetivo de esclarecer las circunstancias que han rodeado los robos e identificar a los autores de los mismos.

Cabe mencionar que la Guardia Civil ha destacado que este tipo de acciones forman parte de lo que se conocen como labores ordinarias de control y seguridad vial, encaminadas a prevenir y detectar posibles delitos en las carreteras de la provincia.