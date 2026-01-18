La Guardia Civil salva a un galgo perdido que deambulaba por la A-62 y lo devuelve a su familia

Agentes del Subsector de Tráfico de la Comandancia de Salamanca han encontrado, este domingo 18 de enero, a un galgo que deambulaba por la carretera. En concreto, por el kilómetro 231 de la autovía A-62, en Castellanos de Moriscos.

El perro, que estaba no solo poniéndose en peligro, sino resultando un riesgo para los conductores, estaba perdido. Pero, como llevaba microchip, una vez ha sido puesto ha salvo por la Guardia Civil, han podido localizar con rapidez a sus dueños.

De esta manera, el galgo ha podido regresar a casa con su familiar. La Guardia Civil de Salamanca aprovecha el incidente para recorar a la ciudadanía la importancia del microchip en la identificación de los animales. "Pueden marcar la diferencia".