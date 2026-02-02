La Guardia Civil salva la vida a un hombre en Santa Marta de Tormes

Un varón de 60 años ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en plena vía pública en Santa Marta de Tormes en la mañana de este lunes.

Gracias a la rápida y eficaz intervención de una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Santa Marta , que inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), se consiguió mantenerlo con vida hasta la llegada de la Policía Local, que utilizó un desfibrilador.

Posteriormente, los servicios sanitarios continuaron con la atención especializada y procedieron a su traslado al Hospital de Salamanca para una valoración médica más exhaustiva, quedando estabilizado.