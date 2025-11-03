La Guardia Civil sorprende a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en Macotera. Guardia Civil de Salamanca

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, pertenecientes a la patrulla de Peñaranda de Bracamonte, han sorprendido in fraganti a tres varones mientras practicaban la caza con galgos de manera ilegal en el término municipal de Macotera.

Tal y como han referido fuentes de la benemérita, los agentes interceptaron a los sospechosos cuando se encontraban cazando liebres dentro de un coto de caza sin contar con la autorización del titular.

Además, los investigados empleaban un visor térmico, un dispositivo prohibido en este tipo de prácticas cinegéticas por ofrecer una ventaja indebida durante la búsqueda de animales en horas de baja visibilidad.

Durante la intervención, los guardias comprobaron que los hombres ya habían capturado una liebre. Tras la identificación de los implicados, se han instruido las correspondientes diligencias por presunta infracción a la Ley de Caza de Castilla y León, quedando los hechos puestos en conocimiento de la autoridad competente.