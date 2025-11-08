Guardias Civiles de Galinduste pillan a tres 'in fraganti' a tres graffiteros en entre Montejo y La Maya

Durante la madrugada dl pasado 2 de noviembre, agentes de la Guardia Civil del Puesto de Galinduste, pillaron 'in fraganti' a tres varones realizando graffitis en uno de los pasos inferiores de la N630, bajo la A-66, entre Montejo y La Mayo.

Estos, al verse descubiertos, huyeron campo a través para llegar a sus vehículos y huir del lugar. Pero los agentes pudieron interceptar los dos turismos.

Tanto en el lugar de los hechos, como en el interior de sus vehículos, fueron incautados numerosos sprays de pintura y otros efectos empleados para cometer los daños.

La inspección a las pintadas realizadas dicha madrugada, ha permitido relacionarlas con otros graffitis en zonas cercanas.