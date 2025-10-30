Hallan 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción en una nave de Montejo

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, han intervenido una nave cárnica en el municipio de Montejo donde, han referido fuentes oficiales, se almacenaban alrededor de 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción.

La actuación dio comienzo gracias a la alerta de varios vecinos, quienes avisaron del fuerte olor y la presencia masiva de moscas en las inmediaciones del recinto.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que la carne se encontraba en condiciones incompatibles con la normativa sanitaria vigente, por lo que fue retirada de las instalaciones para su posterior destrucción controlada.

El titular de la actividad ha sido propuesto para sanción administrativa, debido al incumplimiento de las normas relativas a la seguridad alimentaria y el almacenamiento de productos cárnicos.