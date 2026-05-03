Hallan en buen estado a Honorio, el hombre desaparecido en Santa Marta este domingo

La Guardia Civil ha localizado en buen estado a Honorio, el hombre cuya desaparición había sido denunciada este domingo en Santa Marta de Tormes, según han confirmado fuentes oficiales.

El operativo de búsqueda por parte de la Guardia Civil se ha prolongado varias horas durante las que los efectivos de la Benemérita han trabajado en el lugar en el que se había perdido su rastro, así como en las inmediaciones, para dar con su paradero.

Cabe recordar que no se deben esperar ni 24 ni 48 horas para denunciar una desaparición, pese a la falsa creencia instaurada en la sociedad. Desde el CNDES, aseguran que “Una desaparición se denuncia en cuanto se detecta. Cada minuto cuenta.”