Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición ha sido hallado durante la mañana de este sábado dentro del término municipal de Monterrubio de Armuña. Su identidad aún no ha sido revelada, pero podría tratarse de una persona sin hogar.

Fueron unos vecinos quienes, mientras paseaban por la zona, fueron alertados por el mal olor que desprendía el cuerpo en una caseta abandonada y, tras acercarse a comprobar su procedencia, descubrieron el cadáver y dieron aviso a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del área Judicial de la Guardia Civil, que han activado los protocolos correspondientes a la espera de que el forense dictamine el levantamiento del cadáver. Posteriormente, se dará parte a la autoridad judicial.