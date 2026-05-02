Hallan a un hombre herido muy grave en una cuneta tras sufrir un atropello en la avenida de La Merced

Un atropello registrado a primera hora de la mañana de este sábado en la zona de Las Bizarricas ha obligado a desplegar un amplio operativo policial.

El suceso ha tenido lugar en la avenida de La Merced y, tal y como informan fuentes oficiales, a las 8:10 horas se han recibido varias llamadas en el 112 de Castilla y León alertando de la presencia de un hombre herido en una cuneta.

Así pues, hasta el lugar se han se han desplazado agentes de la Policía Local y efectivos sanitarios de Sacyl en una UVI móvil, quienes han confirmado que se trataba de un atropello.

Accidente Bizarricas | S24H

El varón, de entre 30 y 40 años, ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca en estado muy grave.

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas, el conductor responsable del atropello se habría dado a la fuga tras el siniestro. Sin embargo, pasadas las 10:00 horas, agentes de la Policía Nacional han logrado localizarlo y detenerlo.

Como consecuencia del suceso, la Policía Local ha cortado el tráfico durante varias horas, restringiendo el paso tanto de vehículos como de viandantes en la zona y en sus inmediaciones. El operativo ha obligado, asimismo, a cortar el tráfico en el carril de acceso a Salamanca desde Villares.