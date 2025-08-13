Hallan sin vida a un varón en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego

Guardia Civil y bomberos de la Diputación de Salamanca intervinieron en la recuperación del cuerpo tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL
En la noche del martes, 12 de agosto, un varón de 81 años ha sido hallado muerto en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León. El lugar, según los datos facilitados, se encuentra en una parcela al oeste a las afueras del núcleo urbano del municipio.

Tanto la Guardia Civil de la provincia de Salamanca como los bomberos de la Diputación de Salamanca, del parque de Villares de la Reina, han trabajado conjuntamente para llevar a cabo las labores de recuperación del cuerpo del hombre.

La Benemérita ha asumido la instrucción de las diligencias para conocer qué ha ocurrido y las circunstancias del suceso. De momento, se desconocen las causas del incidente que ocurrió a primera hora de la noche, a las 21:30 horas.

