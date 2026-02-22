Trasladado al Hospital de Salamanca tras una aparatosa caída de moto en Cilloruelo

Este domingo 22 de febrero, el Servicio de Emergencias 112 castilla y León ha sido alertado de un accidente de tráfico en Cilloruelo, término municipal de Encinas de Abajo, alrededor de las 13:00 horas.

Se trata de la aparatosa caída de un motorista en un camino agrícola que sale de la carretera DSA-110, a las afueras del pueblo dirección sur. En tal incidente ha resultado herido un varón de 43 años, que refería dolor en el pecho y contusiones.

Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia en su auxilio y también agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado a la zona.

Finalmente, el hombre ha sido trasladado al Hospital de Salamanca en el helicóptero sanitario, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM